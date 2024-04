Iepurii uriași crescuți de un român, la mare căutare în Statele Unite. Americanii vin de peste ocean să cumpere iepuri din Banat

În luna martie, Elizabeth Strickland a venit pentru a patra oară de la peste 8.500 de kilometri, din Missouri, Statele Unite, pentru a cumpăra iepuri de la Lucian Onujec, din Lugoj.

Crescătorul bănățean a început să vândă iepuri americanilor încă din 2017. Aceștia l-au găsit datorită paginii sale de Facebook, "German Giant Rabbits LO", care are peste 170 de mii de urmăritori din întreaga lume.

“Primul cumpărător a fost un pilot de aviație, Jim Dean Gerish, care mi-a spus că a urmărit mai mulți crescători de iepuri din întreaga lume pe internet și așa a aflat de mine. El a venit și a cumpărat trei iepuri. La ei nu exista această rasă, Uriaș German, până când m-au descoperit pe mine și au cumpărat primele exemplare. Pot să spun că mă mândresc cu faptul că eu sunt cel care a introdus rasa Uriaș German în America. Elizabeth este cel mai fidel cumpărător pe care îl am. În martie a venit pentru cea de-a patra oară să cumpere iepuri de la mine. În total, cred că am vândut mai mult de 25 de iepuri americanilor”, povestește Lucian.

Crescătorul român spune că americanii cumpără iepuri de la el pentru competiții și reproducere.

“Nu îi cumpără pentru tăiat. Iepurii pe care îi iau de la mine sunt pentru a participa cu ei la diferite concursuri. De exemplu, primul iepure cumpărat de la mine de către Elizabeth, o femelă, a câștigat titlul de campioană a Statelor Unite. De aceea a și revenit de atâtea ori și a cumpărat. În luna octombrie va veni din nou în România, pentru un nou lot de iepuri. Mi-a și lăsat un avans. Este foarte costisitor pentru ea. Are o grămadă de opriri de făcut. Din România a plecat cu o mașină pe care a plătit-o special să o ducă la Milano, împreună cu iepurii. Din Milano a stat două zile și apoi a plecat cu avionul, către New York, iar de la New York a călătorit încă 18-20 de ore, cu cineva care a venit să o ia de la aeroport, cu mașina, pentru a ajunge acasă”, susține Lucian.

Dar iepurii lui Lucian nu au ajuns doar în America, ci au fost cumpărați și de crescători din alte țări precum Polonia, Bulgaria, Spania și Olanda.

Multiplu campion național

Lucian Onujec nu este doar un crescător oarecare. El se evidențiază în lumea crescătorilor de iepuri din România prin pasiunea și determinarea sa remarcabilă de a transforma iepurii săi în adevărați campioni. Are atât de multe titluri obținute cu rasa Uriaș German, că nici nu le mai știe numărul.

“Chiar nu știu să spun câte titluri s-au adunat, după 25 de ani de când cresc iepuri. Pot să spun că cel mai bun an a fost 2023, când am obținut și la Uriaș Gri și la Uriaș Alb titlul de campion național, plus la colecție, plus titlul de vicecampion național la masculin, Uriaș German Alb. La aceste titluri naționale s-au mai adăugat opt titluri de campion la expozițiile desfășurate în diverse orașe din țară”, se mândrește crescătorul, care spune că titlurile naționale i-au adus și mai multe participări în competițiile internaționale, unde chiar dacă nu a obținut titluri, s-a clasat printre primii.

De la iepurele crecut în cușca câinelui, la iepurii din adăpostul de mii de euro

Lucian a descoperit dragostea pentru iepuri încă din copilărie, când a primit primul său iepure de la un prieten apropiat. De-a lungul timpului, pasiunea lui s-a transformat într-o adevărată muncă de cercetare și dezvoltare, învățând tot mai multe despre creșterea și îngrijirea acestor animale minunate.

“Am avut în copilărie un prieten foarte bun, care avea iepuri și porumbei. Eu, zilnic, eram la el și aveam grijă de ei împreună. Le dădeam de mâncare, le făceam curat, îi puneam să pască într-un țarc. La un moment dat, el a plecat la facultate, la Timișoara, și nu a mai putut să aibă grijă de ei și s-a decis să-i taie. Am vorbit cu el să-mi dea și mie unul și mi-a ales cel mai mare iepure pe care îl avea. L-am dus acasă și l-am pus în cușca câinelui. Așa am pornit! La mine în familie nu a avut niciodată nimeni iepuri”, povestește Lucian.

Inițial, Lucian a fost atras de dimensiunea iepurilor și a început să caute informații despre creșterea acestora. A întâlnit un crescător de renume din România, care l-a introdus în lumea iepurilor de rasă și i-a împărtășit din vasta sa experiență.

"Am întrebat un crescător de la o asociație din Lugoj cine are cei mai buni iepuri din România. Așa am aflat de o persoană, Hertzog Iacob, din Recaș, care ar fi fost părintele cuniculiculturii din România și cred că și astăzi, dacă ar mai fi trăit, i-ar fi bătut pe mulți în acest domeniu. Avea o mână de aur la iepuri, avea multe rase. Când am ajuns la el, câteva nopți nu am dormit de bucurie. Nu îți poți imagina ce avea omul ăla. Peste 100 de iepuri, de toate rasele! De la el am învățat tot despre iepurii de rasă. Și el m-a văzut că am ochi pentru iepuri și le spunea mereu celor de la asociație că o să fiu un mare crescător”, afirmă Lucian.

Investind nu doar pasiune, ci și resurse financiare semnificative, Lucian a construit un adăpost de excepție pentru iepurii săi, cheltuind peste 15.000 de euro pentru a asigura cele mai bune condiții de viață și creștere.

“Mi-am făcut un adăpost deosebit, în care, până acum, cred că am investit între 15 și 20 de mii de euro. Cu climă, cu toate condițiile, exact cum trebuie pentru iepuri. Spații mari, pentru că iepurii au nevoie de mult oxigen. Așa sunt feriți de boli și se dezvoltă corect. Am pus climă ca să aibă temperatură constantă. Vara trebuie să fie un mediu răcoros, pentru că sunt foarte sensibili la căldură”, afirmă tânărul.

Prin studiu intens și experiență acumulată, Lucian a ajuns să aibă iepuri cu performanțe remarcabile, obținând punctaje aproape perfecte în competițiile de specialitate.

Cu toate provocările întâmpinate de-a lungul timpului, Lucian este hotărât să-și continue pasiunea și să își împărtășească cunoștințele și experiența cu alți crescători și iubitori de animale atât din România cât și din întreaga lume.

