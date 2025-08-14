Iepurii "mutanți" au invadat o zonă din SUA. Cum explică specialiștii aspectul "animalelor zombi" VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 14 August 2025, ora 10:00
856 citiri
Iepurii "mutanți" au invadat o zonă din SUA. Cum explică specialiștii aspectul "animalelor zombi" VIDEO
Iepurii afectati de virus FOTO captura YouTube

O boală rară și contagioasă transformă iepurii sălbatici în creaturi cu „tentacule” negre care cresc din cap, stârnind panică în Statele Unite. Specialiștii avertizează populația să nu se apropie de animalele afectate, deși virusul nu reprezintă un pericol pentru oameni sau animale de companie.

Așa-numiții „Frankenbunnies” au fost observați de mai multe ori în Fort Collins, Colorado. Locuitoarea Susan Mansfield a declarat pentru 9News că a văzut un iepure cu ceea ce părea a fi „țepi negri sau scobitori negre care ieșeau în jurul gurii lui sau ale ei”, arată New York Post.

O afecțiune care se răspândește rapid, numită virusul "papilloma cottontail", determină iepurii să dezvolte proeminențe negre, asemănătoare tentaculelor, din cap, ceea ce a dus la avertismente ca oamenii să stea departe de animalele mutante.

Se transmite prin paraziți precum căpușele și puricii, prin mușcăturile lor, conform Pet MD.

„De obicei, iepurii se infectează în lunile calde de vară, când sunt mușcați de insecte precum puricii și căpușele,” a declarat purtătoarea de cuvânt a Colorado Parks and Wildlife, Kara Van Hoose, pentru Coloradoan.

Deși observațiile recente au avut loc în Colorado, boala își face cel mai frecvent apariția în Midwest.

În 2013, un locuitor din Minnesota a creat vâlvă după ce a postat un videoclip cu un iepure plin de tentacule în curtea sa, pe care l-a numit iepurele „Frankenstein”.

Având în vedere aparițiile frecvente ale CRPV, experții în viața sălbatică au avertizat oamenii să nu se apropie sau să nu atingă niciunul dintre iepurii afectați.

Din fericire, deși virusul se poate răspândi între iepuri, nu se știe să infecteze oamenii sau animalele de companie și, prin urmare, nu este considerat o amenințare pentru sănătatea publică, conform Colorado Parks and Wildlife.

Iepurii, pe de altă parte, nu sunt la fel de norocoși.

Deși cazurile se pot rezolva de la sine, proeminențele pot crește atât de mult încât interferează cu abilitatea iepurelui infectat de a mânca, ceea ce poate duce la moartea prin foamete, a raportat Daily Mail.

În plus, boala este mai severă la iepurii domestici decât la cei sălbatici, iar marea teamă este că aceștia pot dezvolta carcinom cu celule scuamoase — un tip de cancer de piele grav și potențial fatal.

Din acest motiv, experții recomandă să se țină iepurii sălbatici departe de animalele de companie.

Dacă un iepure devine infectat, medicii veterinari pot elimina chirurgical tentaculele înainte ca acesta să devină malign.

Din păcate, CRPV nu are un tratament cunoscut.

