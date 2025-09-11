”Suntem la Insula iubirii politică”. Analiza unui consultant despre amenințările cu ”ieșirea de la guvernare” și ”demisia”

Autor: Eugen Porojan
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 12:14
226 citiri
”Suntem la Insula iubirii politică”. Analiza unui consultant despre amenințările cu ”ieșirea de la guvernare” și ”demisia”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan FOTO Hepta

Amenințările cu privire la ieșirea de la guvernare sau cu demisia sunt un joc care lasă tot mai mult loc extremismului, consideră consultantul și specialistul în marketing politic Cristian Andrei. El consideră că tensiunile din coaliție, „Insula iubirii politică”, reprezintă un pericol real pentru viitorul economic și politic al țării.

„Spectacolul aproape săptămânal, chiar mai des, cu „ieșirea de la guvernare” sau „demisia”, venit ba dintr-o parte, ba din alta, este doar o joacă pe o insulă spre care vine un tsunami”, transmite consultantul politic Cristian Andrei pe Facebook joi, 11 septembrie.

El a comparat tensiunile dintre PSD, PNL și USR, cu emisiunea „Insula iubirii”, explicând totuși că vocile a peste jumătate dintre români nu sunt auzite în acest moment, iar acest lucru poate avea consecințe grave.

„Suntem la Insula iubirii politică, unde ne certăm sau ne împăcăm, dar să știți că o facem doar aici, doar între noi, maxim jumătate din România. Restul este un teren rămas viran, politic vorbind. Români spre care s-a pierdut orice pod de încredere. Acolo, dincolo, e un ocean tot mai mare de ură (nu doar nemulțumire), care se va vedea prea târziu”, a explicat consultantul și managerul Agenția de Rating Politic.

După o perioada în care politicienii au înțeles gravitatea situației economice a țării, revin „ciondănelile”, avertizează Cristian Andrei.

„S-a trecut la „business as usual” în politică, la ciondăneala seacă dar vanitoasă și lipsită de conținut, mai repede decât ai clipi. La fel și mediul de business, care se uită doar la balanța de plăți, dar nu vede furtuna și apoi se miră de ce-i va lovi!”, spune consultantul politic.

Pericolul ține de o posibilă creștere a radicalismului pe fondul unei economii în pericol, crede el.

„Rezultatul nu poate fi decât unul și mai trist decât spațiul disfuncțional de acum. Exaltarea Celui Puternic care are parul mai tare. Valorizarea soluțiilor radicale. Figurile mesianice, dar cu suflet de dictator. Tentația puterii fără margini. Când? Atunci când lucrurile vor fi greu de controlat”, a mai scris consultantul politic Cristian Andrei.

PSD amenință cu decizii dure dacă va fi exclus din jocul politic al Capitalei. Grindeanu: „Nu vom accepta izolarea politică” VIDEO
PSD amenință cu decizii dure dacă va fi exclus din jocul politic al Capitalei. Grindeanu: „Nu vom accepta izolarea politică” VIDEO
Președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a susținut luni, 8 septembrie, declarații de presă în fața biroului său din Parlament, abordând...
Fostul ministru PSD care îl acuză pe premier de ipocrizie. Aprobarea Planului Fiscal de către Comisia Europeană a avut loc în perioada în care „președinte la PNL era domnul Ilie Bolojan”
Fostul ministru PSD care îl acuză pe premier de ipocrizie. Aprobarea Planului Fiscal de către Comisia Europeană a avut loc în perioada în care „președinte la PNL era domnul Ilie Bolojan”
Adrian Câciu, fost ministru de finanțe din partea PSD, a criticat narativul „surprizei” referitor la situația fiscal-bugetară a României, afirmând că realitatea este mult mai clară...
#iesire guvernare, #insula iubirii, #PSD, #PNL, #USR , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa si Trump: Nu fac niciun pas inapoi. Cum incearca Moscova sa forteze Kievul sa renunte la lupta
a1.ro
Tania Budi, in bikini decupat, dupa presupusul "amantlac" cu Gigi Becali! Cum arata vedete
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Suntem la Insula iubirii politică”. Analiza unui consultant despre amenințările cu ”ieșirea de la guvernare” și ”demisia”
  2. AUR ar câștiga detașat alegerile parlamentare, dacă acestea s-ar organiza în această perioadă, la distanță mare de următorul partid clasat SONDAJ
  3. Daniel Băluță amenință cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru alegerile primarului din Capitală
  4. Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Își dorește să iasă din țară și măsura îl încurcă
  5. Cine este noua consilieră pentru Educație a premierului Bolojan. Luciana Antoci a renunțat la funcția de prefect la Iași după doar 6 luni
  6. De unde ar fi „trebuit să taie Guvernul Bolojan înainte să se atingă de Educație”. Propunerile unui fost ministru al Economiei
  7. Președintele Nicușor Dan avertizează că există riscul creșterii extremismului în România. "Vine dintr-o neîncredere față de leadershipul politic al țării" VIDEO
  8. Guvernul Bolojan se întâlnește astăzi. Mai multe proiecte importante se află pe ordinea de zi
  9. După Romsilva a venit rândul Apelor Române. Diana Buzoianu a trimis Corpul de Control să verifice cheltuielile și organizarea instituției cu aproape 9.000 de angajați
  10. Pachetul paralel al PSD. De ce pendulează între Putere și Opoziție: „Este condamnat la un joc dual până la o clarificare la nivel de congres” ANALIZĂ