”Suntem la Insula iubirii politică”. Analiza unui consultant despre amenințările cu ”ieșirea de la guvernare” și ”demisia”

Amenințările cu privire la ieșirea de la guvernare sau cu demisia sunt un joc care lasă tot mai mult loc extremismului, consideră consultantul și specialistul în marketing politic Cristian Andrei. El consideră că tensiunile din coaliție, „Insula iubirii politică”, reprezintă un pericol real pentru viitorul economic și politic al țării.

„Spectacolul aproape săptămânal, chiar mai des, cu „ieșirea de la guvernare” sau „demisia”, venit ba dintr-o parte, ba din alta, este doar o joacă pe o insulă spre care vine un tsunami”, transmite consultantul politic Cristian Andrei pe Facebook joi, 11 septembrie.

El a comparat tensiunile dintre PSD, PNL și USR, cu emisiunea „Insula iubirii”, explicând totuși că vocile a peste jumătate dintre români nu sunt auzite în acest moment, iar acest lucru poate avea consecințe grave.

„Suntem la Insula iubirii politică, unde ne certăm sau ne împăcăm, dar să știți că o facem doar aici, doar între noi, maxim jumătate din România. Restul este un teren rămas viran, politic vorbind. Români spre care s-a pierdut orice pod de încredere. Acolo, dincolo, e un ocean tot mai mare de ură (nu doar nemulțumire), care se va vedea prea târziu”, a explicat consultantul și managerul Agenția de Rating Politic.

După o perioada în care politicienii au înțeles gravitatea situației economice a țării, revin „ciondănelile”, avertizează Cristian Andrei.

„S-a trecut la „business as usual” în politică, la ciondăneala seacă dar vanitoasă și lipsită de conținut, mai repede decât ai clipi. La fel și mediul de business, care se uită doar la balanța de plăți, dar nu vede furtuna și apoi se miră de ce-i va lovi!”, spune consultantul politic.

Pericolul ține de o posibilă creștere a radicalismului pe fondul unei economii în pericol, crede el.

„Rezultatul nu poate fi decât unul și mai trist decât spațiul disfuncțional de acum. Exaltarea Celui Puternic care are parul mai tare. Valorizarea soluțiilor radicale. Figurile mesianice, dar cu suflet de dictator. Tentația puterii fără margini. Când? Atunci când lucrurile vor fi greu de controlat”, a mai scris consultantul politic Cristian Andrei.

