Motivul pentru care Ionuț Iftimoaie a dezertat de la Survivor. Cu ce sumă s-a ales pentru perioada petrecută acolo

Ionuț Iftimoaie nu a fost eliminat de la Survivor, dar a ales să plece acasă, fiind primul concurent care dezertează de la show-ul din Republica Dominicană.

„10 kilogram am slăbit. Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic. Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct”, a declarat Iftimoaie pentru Click.

„Nu regret nimic. La nivel emoțional, faptul că uneori la o doză de nesimțire ajungi să treci peste anumite situații, dar când ești sufletist și îți pasă...

Când încerci sa ii împaci pe unii îi superi pe ceilalți. La un momentan credeam că fac lucruri greșite. Orice făceam, supăram pe cineva. Acolo uităm cine suntem. S-au folosit cuvinte dure. << Trădare! >> Pe cine? Pe cel pe care îl nominalizai să plece acasă?", a mai spus Iftimoaie, conform sursei citate.

Totuși, fostul luptător n-a venit cu mâna goală, pentru timpul petrecut acolo, el alegându-se cu aproximativ 50.000 de euro.