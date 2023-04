Cine e concurentul care a dezertat de la Survivor. A plecat acasă fără a fi eliminat

Surpriză la reality showul Survivor, care se desfășoară în Republica Dominicană. În săptămâna în care cântărețul Kamara a fost eliminat din competiție, un alt participant a plecat și el acasă.

Ionuț Iftimoaie a fost surprins de paparazii Cancan la Otopeni, deși nu fusese eliminat din concurs. „Îmi pare rău că nu m-am cerut afară. Trebuia să o fac, trebuie să o fac! Nu mai suport. Nicicum nu e bine”, spunea în urmă cu trei zile fostul kickboxer, care pare să fi plecat din Dominicană de capul lui..

Și în acest an, se pare că Războinicii au dovedit că sunt mai puternici. Topul clasamentului îl are în frunte pe Alin Chirilă. Din 93 de meciuri jucate, războinicul are 68 de victorii și 25 de înfrângeri.

Dan Ursa este pe locul doi. Războinicul are la activ 87 de meciuri jucate, 58 de victorii și 29 de înfrângeri și o eficacitate de 66,7 %.

Alexandra Porkolab ocupă locul trei în clasamentul celor mai buni concurenți. Războinica a intrat pe traseu în 80 de meciuri, a câștigat 48 și are 32 de înfrângeri. Eficacitate 60,0%, potrivit statisztikaworld.com

Locul 4 – Andreea Moromote (Războinicii) – 84 de meciuri, 45 de victorii și 39 de înfrângeri.

Locul 5 – Carmen Grebenișan (Faimoșii) – 75 de meciuri, 40 de victorii și 35 de înfrângeri.

Locul 6 – Ștefania Stănilă (Faimoșii) – 98 de meciuri, 51 de victorii și 47 de înfrângeri.

Locul 7 – Andrei Krișan (Războinicii) – 86 de meciuri, 44 de victorii și 42 de înfrângeri.

Locul 8 – Alexandra Ciomag (Războinicii) – 86 de meciuri, 43 de victorii și 43 de înfrângeri.

Locul 9 – Robert Moscalu (Războinicii) – 86 de meciuri, 42 de victorii și 44 de înfrângeri.

Locul 10 – Bianca Patrichi (Faimoșii) – 95 de meciuri, 46 de victorii și 49 de îngrângeri.

Locul 11 – Ionuț Iftimoaie (Faimoșii) – 71 de meciuri, 34 de victorii și 37 de înfrângeri.