Fostul luptător Ionuț Iftimoaie este în mijlocul unui scandal imens, la Bacău, orașul său natal, acolo unde a intrat într-un conflict imobiliar.

El a ridicat un mall în apropierea a două blocuri de locuințe, dezvoltator acestora acuzându-l că nu a respectat normele de siguranță.

„Eu am cele două blocuri de lângă cașcarabeta ăstuia, mall-ul Iftimoaie. Sunt dezvoltator, sunt blocuri P+8, iar ăsta s-a apucat și a construit lângă mine total ilegal. Am proces verbal de la Inspectoratul de Stat în Construcții, de la Bacău, în care i-a descoperit toate ilegalitățile. Procesul acela verbal a ajuns la ISU Bacău. Cei de la ISU Bacău, începând cu vreo doi colonei și nu știu care mai sunt, au venit în inspecție și și-au dat seama că mall-ul lui Iftimoaie nu respectă distanțele legale și cu incendiu… exact ca în cazul Colectiv. Identic.

Ăștia de la ISU și cu Iftimoaie sunt anchetați de DNA, bănuiesc că de asta a și venit acasă de la Survivor. Eu sunt parte în dosarul ăla, mai sunt parte în alt dosar penal cu el, aici la Moinești. Domnule, sunt niște interlopi. Iftimoaie e un interlop, un infractor cercetat în trei dosare penale, inclusiv a furat bani europeni. Are proces, dosar la DIICOT Bacău. Cu mine are dosar, deci e trucare a licitației, e tot cu mine. A venit cu al lui cumnat la licitație, au executat un teren și e deturnare a licitației, pușcărie de la 1-5 ani, pe Art. 246, Cod Procedură Penală. Sunt niște infractori care se dau ceea ce nu sunt. Aici e o gașcă mai mare. Și primarul, care e primar de 20 de ani, le e frică oamenilor din Comănești să vorbească de Viorel Miron. Un analfabet funcțional care a făcut facultatea la 57 de ani. Acum are 70 de ani, nu-l poate schimba nici naiba. Eu vreau să demoleze construcția. A cerut și Prefectura anularea autorizațiilor”, a declarat Daniel Adobriței, în exclusivitate, pentru cancan.ro.

În replică, fostul luptător se apără spunând:„Firma lui Daniel Adobriței a ridicat niște blocuri lângă mall-ul mel, blocuri care nu mai au autorizație de construcție din 2007, cred. Nu sunt finalizate, nu sunt recepționate, ei au firma în faliment. Sunt foarte supărați că eu am dezvoltat un centru comercial la ieșirea din oraș. Distanțele sunt cele legale. Clădirea respectivă nu a suferit niciun fel de modificare față de cum a fost proiectul, iar legat de funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, aceasta a fost verificată, a fost amendată pentru asta, este în curs de obținere a autorizației, este contract semnat cu firma pentru a face chestia asta, așa cum sunt foarte, foarte multe clădiri, inclusiv de-ale statului, care în momentul de față funcționează fără această autorizație. Legea a permis ca până în decembrie 2022 să se funcționeze pe baza unei declarații pe propria răspundere.

Nu văd, în momentul de față, nimic altceva decât dorința acestuia (nr. a lui Daniel Adobriței) de a mă denigra, motiv pentru care, de altfel, de patru ani de zile de când am început această investiție, mă ține numai în procese. Este supărat de faptul că eu am cumpărat un teren care a fost scos la executare silită. A fost un teren pe care el l-a cumpărat și au amplasat pe el parcarea pentru blocuri, iar în momentul în care ei au intrat în executare silită, am cumpărat eu acel teren după cinci ani de zile. Practic, a fost scos la licitație de vreo 15 ori, nu l-a cumpărat nimeni și la cinci ani de zile distanță l-am cumpărat eu. Eu nu am construit mall-ul pe acel teren, terenul respectiv a rămas în continuare cu funcția de parcare și nu s-a pus problema asta. Dar dânsul este foarte supărat și pentru că eu am construit, practic, în fața blocurilor. Deși, înaintea blocurilor mai este o stație de benzină, dar nu sunt atât de supărați pentru că dânșii au fost cei care au vândut terenul respectiv.

Dânșii, în momentul de față, sunt în procedură de faliment și acum ceea ce ei își doresc este să îmi tulbure poziția și procesele pe care ei le tot inventează. Ne-am judecat până la Înalta Curte, unde, de altfel, am și câștigat, am câștig de cauză pe toate procesele până în momentul de față, au fost multe și sunt în continuare multe. Unele decizii trebuiau luate și ăsta a fost și unul dintre motive de business, personale care mă privesc, pentru care am păsărit Survivor, erau decizii pe care trebuia să le iau eu și erau semnături foarte importante. Din păcate, asta este situația. Până când nu făceam nimic din punct de vedere al activității comerciale, eram Iftimoaie, campionul, prietenul tuturor”, a declarat, la rândul său, Ionuț Iftimoaie,