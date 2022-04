Fenomenul Swiatek face ravagii și la Stuttgart: a 20-a victorie la rând

Poloneza Iga Swiatek (numărul unu WTA) a obținut o nouă victorie categorică, de data aceasta la Stuttgart.

Ea a trecut cu 6-1, 6-1 de tânăra Eva Lys, venită din calificări.

Pentru Siwatek, a fost a 20-a victorie la rând, iar în utimele trei meciuri a cedat doar trei jocuri: două cu Lys și unul cu Mihaela Buzărnescu.

Ea ar putea juca în sferturi la Suttgart cu Emma Răducanu.

TWENTY wins in a row 🔥

🇵🇱 @iga_swiatek defeats Lys 6-1, 6-1 on her Stuttgart debut to progress to the quarterfinals!#PorscheTennis pic.twitter.com/bLynjBqWMb