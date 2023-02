Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, s-a calificat vineri în finala turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite) după ce a trecut în două seturi de jucătoarea americană Cori Gauff, 6-4, 6-2.

Iga Swiatek este principala favorită la Dubai, în timp ce Cori Gauff, locul 6 mondial, a fost cap de serie numărul 5 la acest turneu dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari. Gauff nu a câştigat niciun set în cele şase confruntări de până acum cu Swiatek, una dintre acestea fiind finala de anul trecut de la Roland Garros, notează site-ul WTA.

Pentru a ajunge în finala WTA Dubai, Iga Swiatek a cedat doar nouă jocuri, situându-se pe primul loc într-un clasament select în care se mai regăsesc Serena Williams, Simona Halep sau Victoria Azarenka.

9 - Iga Swiatek is now the player with the fewest games dropped en route to secure a WTA-1000 final (nine at the #Dubai Tennis Championships 2023) - since 2009. Thunder.@WTA_insider @WTA | #DDFTennis pic.twitter.com/TG1JpXJL7y