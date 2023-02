Adversarele ”fug” din calea devastatoarei Iga Swiatek. Lidera mondială s-a calificat fără să joace în semifinale la Dubai

Poloneza Iga Swiatek, aflată într-o formă impresionantă, s-a calificat fără să joace în semifinalele turneului WTA 1000 de la Dubai, profitând de retragerea adversarei din sferturi, Karolina Pliskova din Cehia.

Este pentru a doua oară la rând când Iga Swiatek se califică în acest fel în semifinale, același lucru întâmplându-se săptămâna trecută la Doha, după retragerea din competiției a elvețiencei Belinda Bencic.

În semifinale la WTA Dubai, Swiatek își așteaptă adversar din confruntarea americancelor Madison Keys și Cori Gauff.

După cum se poate vedea mai jos, lidera mondială și-a spulberat rivalele în ultimele meciuri, cu scoruri umilitoare.

