Meci senzațional la Australian Open, cu liderul WTA Iga Swiatek în prim plan: "La 4-1 eram deja în drum spre aeroport"

Poloneza Iga Swiatek, locul unu WTA, a fost condusă cu 4-1 în setul decisiv de americanca Danielle Collins.

Iga Swiatek s-a calificat înturul al treilea la Australian Open după un meci de aproape trei ore cu americanca Danielle Collins.

Iga Swiatek s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-4, întorcând meciul de la 4-1 pentru Danielle Collins în setul decisiv.

"La 4-1 pentru Danielle eram deja în drum spre aeroport. N-a fost ușor. Nu mi-a rămas decât să mă concentrez", a spus Iga Swiatek. Ea o va întâlni pe Linda Niskova, din Cehia, în turul următor.

J A Z D A 🔥@iga_swiatek wins 5️⃣ straight games against Collins for an incredible 6-4 3-6 6-4 comeback!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/NE3jnqk6eO