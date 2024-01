Surpriză colosală la Australian Open. Cine a eliminat-o pe lidera mondială Iga Swiatek. Anul trecut pierdea în calificări

Lidera mondială Iga Swiatek a fost eliminată sâmbătă în turul al treilea la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Poloneza Iga Swiatek a fost învinsă de o jucătoare de 19 ani, Linda Noskova din Cehia, locul 50 WTA, care s-a impus cu 3-6, 6-3, 6-4.

În optimi, Linda Noskova, care anul trecut era eliminată în calificări, va evolua cu învingătoarea meciului Svitolina - Golubic.

