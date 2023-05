Cea mai valoroasă tenismenă a lumii: ”Sunt obosită”. Va juca la Roland-Garros?

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul unu mondial, este încrezătoare că îşi va putea apăra titlul la Roland Garros, după ce a fost nevoită să abandoneze în noaptea de miercuri spre joi în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma, informează agenţia EFE.

Swiatek a abandonat în setul al treilea al meciului cu kazaha Elena Rîbakina (la scorul de 2-2) din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Poloneza se impusese cu 6-2 în primul act, iar campioana de la Wimbledon a câştigat setul secund cu 7-6 (7/3), dar câştigătoarea ultimelor două ediţii ale competiţiei de la Foro Italico a acuzat dureri la genunchi în tiebreak, la 5-3 pentru Rîbakina, abandonând ulterior, cu zece zile înaintea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros (28 mai-11 iunie)

"Practic, la finalul celui de-al doilea set, la finalul tiebreak-ului, am simţit dureri la coapsa dreaptă. A fost forte brusc şi la început nu am ştiu dacă este ceva grav sau nu, dar după examenele medicale cu kinoterapeutul nu ar trebui să fie ceva grav şi sunt convinsă că voi reveni în curând pe teren", a declarat Swiatek, citată de site-ul oficial al WTA Tour.

"Sunt obosită. Cred că a fost decizia corectă să nu mai joc, pentru că am suferit şi în timpul încălzirii şi atunci când am făcut mişcări bruşte. Pentru mine, cel mai important lucru este să joc în siguranţă şi să nu-mi expun prea mult corpul în astfel de circumstanţe dificile, după ce am disputat mai multe jocuri în sesiunea de noapte şi după miezul nopţii", a explicat ea.

"Pentru a fi pregătită de Roland Garros trebuie să-mi revin rapid, îmi voi lua câteva zile libere pentru a mă odihni şi, după eşecul meu în sferturi la Roma, am timp să mă antrenez înainte de turneul de la Roland Garros. Mă bucur că am aceste zile libere, pentru că de la Stuttgart nu am mai avut timp să mă recuperez cu un program atât de strâns", a mai spus Iga Swiatek.