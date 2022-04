Cine o mai oprește pe Iga Swiatek? Poloneza a câștigat al patrulea turneu WTA la rând și are 23 de victorii consecutive

Tenismena Iga Swiatek (20 de ani), lidera clasamentului mondial, a câștigat duminică turneul de la Stuttgart, învingând-o în finală pe Aryna Sabalenka din Belarus (4 WTA).

Finala de la Stuttgart s-a încheiat după o oră și 25 de minute cu 6-2, 6-2 pentru Iga Swiatek.

Poloneza și-a trecut astfel în palmares al patrulea trofeu consecutiv în 2022, după succesele de la Doha, Indian Wells și Miami.

De asemenea, Swiatek și-a prelungit seria de invincibilitate la 23 de meciuri consecutive fără înfrângere în circuitul WTA.

