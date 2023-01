Cu ce problemă delicată s-a ales Iga Swiatek după eliminarea de la Australian Open: ”Acum îmi voi lua ceva timp”

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, nr. 1 mondial, a fost eliminată în optimile de finală ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului, fiind întrecută în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, de kazaha Elena Rîbakina (25 WTA), duminică la Melbourne, informează AFP.

Swiatek, semifinalistă la ediţia de anul trecut, a fost învinsă în 1h 29 min. de campioana de la Wimbledon.

Jucătoarea kazahă de origine rusă, în vârstă de 23 de ani, care nu a depăşit turul 3 în trei participări la Australian Open, va juca pentru un loc în semifinale cu letona Jelena Ostapenko.

Eliminată de la AO 2023, Iga Swiatek a recunoscut că se confruntă cu probleme de ordin mental.

"Ultimele două săptămâni au fost foarte grele pentru mine. Am simțit că am făcut un pas înapoi în privința modului în care am abordat acest turneu. De aceea o să încerc să mă relaxez puțin mai mult, nimic mai mult.

Am simțit presiunea și am simțit că nu vreau să pierd mai degrabă decât să câștig. Cred că aceasta este o problemă pe care ar trebui să mă concentrez în următoarele câteva săptămâni.

A fost greu. Acum trebuie să lucrez asupra mea, asupra mentalității și să pot lupta într-un mod similar cu cel din sezonul trecut. Acum îmi voi lua ceva timp să încerc să mă resetez", a spus Swiatek, potrivit ausopen.com.

