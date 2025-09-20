Iga Swiatek e distrugătoare la WTA Seul. Două victorii-fulger în câteva ore

Autor: Teodor Serban
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 12:45
123 citiri
Iga Swiatek e distrugătoare la WTA Seul. Două victorii-fulger în câteva ore
Iga Swiatek FOTO X TennisLetter

Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului WTA 500 de la Seul, după ce a trecut de australianca Maya Joint (46 WTA).

Jucătoarea poloneză în vârstă de 24 de ani s-a impus cu scorul de 6-0, 6-2, după un meci care a durat 67 de minute.

Ea va juca a cincea finală în acest an.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Ekaterina Alexandrova (11 WTA) şi specialista cehă în dublu Katerina Siniakova (77 în simplu).

Iniţial programate pentru vineri, sferturile de finală au fost amânate pentru sâmbătă din cauza ploii din capitala sud-coreeană. Astfel, sâmbătă, Swiatek a trecut mai întâi în sferturi de Barbora Krejikova, scor 6-0, 6-3, iar apoi învins-o pe Joint.

Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul, şi o va înfrunta pe favorita principală şi numărul 2...
Perechea româno-taiwaneză Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh a fost învinsă de cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova cu 6-4, 7-6 (7/3), vineri, în sferturile de finală ale turneului...
