Jucătoarea poloneză Iga Swiatek (20 de ani) s-a calificat în turul trei al turneului WTA de la Miami, urmând să devină la finalul competiției noua lideră mondială în circuitul profesionist.

Iga Swiatek a învins-o vineri cu 6-2, 6-0 pe elvețianca Viktorija Golubic, asigurându-și punctele necesare pentru a urca pe locul 1 WTA, ca urmare a retragerii din activitate a australiencei Ashleigh Barty.

Iga Swiatek, a 28-a tenismenă din istorie care ocupă prima poziție în ierarhia WTA, a avut o primă reacție pe Twitter: ”Sunt sigură că mâine soarele va străluci exact la fel ca azi, dar deocamdată...se simte suprarealist”.

🥰I'm pretty sure that tomorrow the sun will shine exactly the same way as today but for now...it feels surreal.

No.1!!

🥰Jestem prawie pewna, że jutro słońce będzie świeciło tak samo jak dziś, póki co to wszystko wydaje się jednak nierealne.

