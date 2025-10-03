Val de ură împotriva Igăi Swiatek. Poloneza a rămas șocată când a citit

Val de ură împotriva Igăi Swiatek. Poloneza a rămas șocată când a citit
Iga Swiatek a fost ținta unor comentarii pline de ură în social media, după înfrângerea suferită în fața Emmei Navarro, la turneul WTA 1000 de la Beijing. Ea a decis să denunțe aceste comentarii într-un story postat pe Instagram, relatează L'Equipe.

Swiatek a fost învinsă în optimi la Beijing de americanca Emma Navarro, numărul 17 mondial (6-4, 4-6, 6-0).

În mesajele pe care poloneza a decis să le afișeze public, se poate citi, printre altele: „jucătoare mediocră”, „patetică”, „fără disciplină, fără talent, fără capacitate de adaptare, fără forță mentală”.

Swiatek, locul 2 WTA, le-a răspuns acestor persoane, probabil pariori. „În zilele noastre, aceasta este o realitate tristă în lumea sportului. Boții, pariurile, dar și fanii. Merită să ne gândim la asta, mai ales că Ziua Mondială a Sănătății Mintale se apropie cu pași repezi”.

În urma acestui mesaj, jucătoarea poloneză a primit sute de comentarii noi, toate binevoitoare de data aceasta.

