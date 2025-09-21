Finală dramatică la WTA Seul. Ce-a făcut poloneza Swiatek, după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul doi mondial, a câștigat turneul WTA 500 de la Seul, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, în finala căreia a învins-o duminică cu 1-6, 7-6 (7/3), 7-5, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova.

Swiatek, principala favorită a competiției din capitala sud-coreeană, care a câștigat fără probleme primele trei meciuri de la Seul, unul dintre ele în fața româncei Sorana Cârstea, în optimile de finală (6-3, 6-2), a lăsat impresia unei lipse de concentrare în primele două seturi ale duelului cu Alexandrova, cap de serie numărul 2, comițând mai multe duble greșeli și trimițând mai multe mingi în afara terenului.

Cu toate acestea, poloneza și-a corectat erorile și a reușit să controleze jocul adversarei sale, campioană la Seul în 2022, obținând victoria după mai mult de două ore și jumătate de joc.

Acesta este al treilea trofeu cucerit de Iga Swiatek în 2025, după cele de la Wimbledon și Cincinnati, și al 25-lea de la debutul său în circuitul profesionist.

