Iga Swiatek și-a găsit ”nașa”! Jucătoarea controversată care o conduce cu 5-0 la meciuri directe

Poloneza Iga Swiatek, locul 2 mondial, a fost eliminată vineri în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Doha.

Fosta lideră mondială Iga Swiatek a suferit o înfrângere usturătoare în fața Jelena Ostapenko (37 WTA), controversata jucătoare din Letonia impunându-se cu un categoric 6-3, 6-1.

Iga Swiatek a ratat astfel șansa de a-și trece în palmares al patrulea trofeu consecutiv la turneul de la Doha.

De partea cealaltă, Ostapenko a ajuns la un bilanț incredibil în meciurile directe cu Swiatek, pe care o conduce cu 5-0.

