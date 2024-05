Swiatek și Sabalenka au egalat o performanță a Simonei Halep. Cine a câștigat finala

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul unu mondial, a câştigat pentru a treia oară turneul WTA 1.000 de la Roma, în finala căruia a învins-o sâmbătă în două seturi, 6-2, 6-3, pe belarusa Arina Sabalenka (nr.2).

Cu opt zile înaintea startului Grand Slam-ului de la Roland Garros (26 mai - 9 iunie), pe care îl va aborda ca mare favorită, Swiatek (22 ani) şi-a adjudecat al 21-lea titlu din cariera sa şi al patrulea de la debutul acestui sezon, după cele de la Doha, Indian Wells şi Madrid.

Poloneza este prima jucătoare după americanca Serena Williams, în 2013, care realizează dubla pe zgură Madrid-Roma în acelaşi an.

De asemenea, statisticienii au remarcat faptul că ambele finaliste au intrat pe lista scurtă a jucătoarelor care au disputat finale consecutive, în același an, la turneele de la Madrid și Roma, cele mai importante înainte de Roland-Garros.

Players who reached the finals at both the WTA 1000 in Madrid and Rome in the same year

• 🇷🇺 Dinara Safina (2009)

• 🇺🇸 Serena Williams (2013)

• 🇷🇴 Simona Halep (2017)

• 🇹🇳 Ons Jabeur (2022)

• 🇵🇱 Iga Swiatek (2024)

• 🇧🇾 Aryna Sabalenka (2024) pic.twitter.com/7vpJY9D4if