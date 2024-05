Swiatek - Sabalenka, finală de cinci stele la WTA Madrid. Jucătoarea care și-a luat revanșa

Cele mai valoroase tenismene ale lumii, poloneza Iga Swiatek, lideră mondială, și bielorusa Arina Sabalenka (2 WTA) s-au confruntat sâmbătă în finala turneului de 1000 de puncte de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro.

După o confruntare dramatică, de peste trei ore, în care a salvat trei mingi de meci, Iga Swiatek s-a impus cu 7-5, 4-6, 7-6 (9-7), poloneza luându-și astfel revanșa pentru titlul pierdut în 2023.

În finala de anul trecut, Sabalenka a câştigat cu 6-3, 3-6, 6-3, cu mai puţin de o lună înainte ca Swiatek să cucerească al treilea său titlu la Roland Garros.

Sabalenka a mai cucerit titlul în 2021 la Madrid, turneu pe care Swiatek nu reușise să îl câştige până acum.

Iga Swiatek falls to the floor as she wins the Madrid title for the first time.

3 championship points saved.

Emotional day for the world #1.

She never gave up. 🥹

🇵🇱❤️ pic.twitter.com/HjWwd6R2F5