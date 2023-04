Cum s-a încheiat finala de la Stuttgart dintre primele două jucătoare ale lumii, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka: câștigătoarea a pus mâna și pe o supermașină

Primele două jucătoare ale lumii, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka, s-au întâlnit în ultimul act al turneului de WTA 500 de la Stuttgart.

Iga Swiatek, numărul unu WTA, s-a impus fără drept de apel în disputa cu Sabalenka, locul doi, scor 6-3, 6-4.

Poloneza a câștigat pentru al doilea an la rând turneul de la Stuttgart. Anul trecut, ea o învingea tot pe Sabalenka în finală.

Pe lângă premiul de 120.000 de dolari, Swiatek a câștigat și un Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo.

World No.1 @iga_swiatek defends her #PorscheTennis title with a 6-3, 6-4 victory over Sabalenka, clinching a 13th trophy on the Hologic WTA Tour! pic.twitter.com/elTvJdvB2h