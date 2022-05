Poloneza Iga Swiatek este într-o formă de speriat pentru adversare: tocmai a obținut a 26-a victorie consecutivă.

Iga Swiatek s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a învins-o pe Bianca Andreescu, scor 7-6, 6-0. Jucătoarea cu părinți români a făcut un prim set foarte bun, fiind la același nivel cu poloneza, însă în setul a doilea a clacat.

Pentru Iga Swiatek a fost a 26-a victorie la rând. Ea va juca în semifinalele turneului de la Roma cu Aryna Sabalenka, a treia favorită a turneului.

Swiatek a bifat mai multe borne importante:

- e a treia jucătoare din istorie care câștigă mai mult de 20 de meciuri la rând în turneele WTA 1000 după Caroline Wozniacki (28 între Montréal 2010 și Miami 2011) și Serena Williams (26 între Miami și Cincinnati in 2013)

- a doua cea mai tânără jucătoare care ajunge în patru semifinale WTA 1000 în același sezon, după Caroline Wozniacki

- în ultimii 20 de ani, doar două jucătoare au câștigat 9 meciuri consecutive din postura de lider WTA, Henin și Azarenka.

XXVI wins 🏛 The remarkable run continues as @iga_swiatek fends off Andreescu 7-6 (2), 6-0!#IBI22 pic.twitter.com/NiWdcM26AK — wta (@WTA) May 13, 2022

20 - Iga #Swiatek is the third player ever to win 20+ consecutive WTA 1000 matches after Caroline Wozniacki (28 between Montréal 2010 and Miami 2011) and Serena Williams (26 between Miami and Cincinnati in 2013). Gladiator.#IBI22 @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/fKBAGwG7Ul — OptaAce (@OptaAce) May 13, 2022

2 - Iga #Swiatek is the second youngest player to reach four WTA 1000 semifinals in a single season, older only than Caroline Wozniacki in 2010. Jewel.#IBI22 @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/ErByYlrHg0 — OptaAce (@OptaAce) May 13, 2022

