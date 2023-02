Ce-a fost asta? Iga Swiatek și-a "distrus" adversara în optimi la Doha

Iga Swiatek a revenit în forță în prim-planul tenisului feminin. Ea a făcut un meci perfect în optimile turneului de categorie WTA 500 de la Doha.

Liderul WTA a făcut o demonstrație de forță în meciul cu americanca Danielle Collins, locul 42 WTA.

Iga Swiatek s-a impus cu un necruțător 6-0, 6-1, după doar 53 de minute de joc. Primul set a doar doar 21 de minute! Collins o bătuse pe Iga în semifinale la Australian Open 2022, însă acum a fost de nerecunoscut.

În sferturile de finală, Swiatek o va avea ca adversară pe Belinda Bencic, jucătoarea care vine după turneul câștigat la Abu Dhabi.

Alte rezultate de miercuri:

Belinda Bencic (Elveţia/N.7) - Victoria Azarenka (Belarus) 1-6, 7-6 (7/4), 6-4

Coco Gauff (SUA/N.4) - Petra Kvitova (Cehia) 6-3, 7-6 (8/6)

Veronika Kudermetova (Rusia/N.8) - Sofia Kenin (SUA) 6-2, 7-5

Maria Sakkari (Grecia/N.5) - Ekaterina Alexandrova (Rusia) 6-3, 6-2

Jessica Pegula (SUA/N.2) - Jelena Ostapenko (Letonia) 6-2, 2-6, 7-5.

