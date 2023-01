Iga Swiatek defilează la Australian Open. În ce companie selectă a intrat poloneza la turneele de Grand Slam

Favorita principală de la Australian Open, poloneza Iga Swiatek, s-a calificat în turul trei, trecând de columbiana Camila Osorio, numărul 82 mondial, scor 6-2, 6-3.

Meciul a durat o oră şi 24 de minute și a fost la discreția Igăi Swiatek, care se îndreaptă astfel spre un nou trofeu de Grand Slam..

Statisticienii au remarcat faptul că Swiatek a intrat într-o companie selectă din istoria tenisului, cu 53 de victorii în primele sale 65 de meciuri la competițiile majore.

53 - Iga Swiatek has won 53 of her first 65 Women's Singles Grand Slam matches - in the Open Era only six players had more such wins after 65 Majors matches. Rush.@WTA_insider @WTA | #AusOpen2023 #AusOpen pic.twitter.com/TPTUmUmERp