Lidera mondială din WTA, poloneza Iga Swiatek, a debutat la US Open 2023 cu o victorie categorică, în stilul caracteristic.

Astfel, în primul tur, Iga Swiatek a demolat-o pe suedeza Rebecca Peterson (86 WTA), scor 6-0, 6-1, meci care a durat doar 59 de minute.

În turul următor, Swiatek va evolua cu australianca de origine rusă Daria Saville.

După meci, Swiatek a recunsocut că americanul Frances Tiafoe, care urma să joace pe terenul central, a rugat-o să nu termine partida foarte repede. ”Ca să am timp să mă încălzesc”, i-a spus Tiafoe polonezei.

Iga Swiatek says Tiafoe told her not to win too quickly:

“Frances told me yesterday not to make it too quick bc he doesn’t have time to warm up” 😂

