Iga Swiatek, distrugătoare la Turneul Campioanelor. Câștigătoarea de la US Open a fost surclasată

Poloneza Iga Swiatek, numărul doi mondial, a învins-o pe tânăra jucătoare americană de tenis Coco Gauff (cap de serie numărul trei), cu 6-0, 7-5, miercuri, într-un meci din Grupa Chetumal a Turneului Campioanelor (WTA Finals), competiţie care reuneşte la Cancun (Mexic) cele mai bune opt jucătoare din acest sezon.

Swiatek a reuşit a doua sa victorie în Mexic, astfel că a făcut un pas mare spre semifinalele turneului, având nevoie doar de un set în ultimul său meci, vineri, cu Ons Jabeur.

Gauff (19 ani) a fost complet ieşită din joc în primul set, pierdut la zero, cu 11 erori neforţate în 40 de puncte disputate. Americanca a dat o replică mai bună în setul secund, deşi a continuat să facă multe erori. Campioana de la US Open, care a câştigat primul său meci din grupă, păstrează speranţe de calificare în semifinale.

Swiatek (22 ani), campioana de la Roland Garros în 2023, poate profita de acest turneu pentru a reveni pe primul loc în clasamentul WTA, în funcţie de rezultatele pe care le va avea în Mexic belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial la zi.

Iga Swiatek a devenit prima jucătoare cu 65 de victorii sau mai multe în circuitul WTA în sezoane consecutive. Poloneza este singurul jucător de tenis cu 65 de succese în 2023, fiind urmată de rusul Daniil Medvedev (64) şi de spaniolul Carlos Alcaraz (63).

În cealaltă partidă din grupă, tunisianca Ons Jabeur a întrecut-o pe cehoaica Marketa Vondrousova cu 6-4, 6-3, luându-şi astfel o revanşă după finala pierdută la Wimbledon în această vară.

Pentru Jabeur a fost prima victorie la Cancun, în vreme ce Vondrousova, cu două înfrângeri, nu are şanse de a merge mai departe.

DID YOU KNOW❓

With her win over Coco Gauff at the WTA Finals, 🇵🇱 @iga_swiatek has become the first woman to record 65 wins in back-to-back seasons in *15* years—since Jelena Jankovic in 2007-2008. 💥

She's also the first player, male or female, to record 65 wins *this* year: