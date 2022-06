Iga Swiatek e demolatoare. E incredibil ce s-a întâmplat în ultimele 9 finale jucate de poloneză

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul unu mondial, a câştigat turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, pentru a doua oară în cariera sa, după ce a învins-o sâmbătă în finală, cu 6-1, 6-3, pe americanca Corie "Coco" Gauff.

Swiatek, noua stea a tenisului mondial, care a împlinit săptămâna aceasta 21 de ani, a obţinut cu această ocazie a 35-a victorie consecutivă, egalând astfel cea mai lungă serie de victorii din acest secol, reuşită de americanca Venus Willams în anul 2000.

Statisticienii au remarcat încă un detaliu extraordinar legat de modul în care Iga Swiatek își domină rivalele din circuitul WTA. Astfel, în ultimele sale 9 finale, începând de la prima victorie la Roland-Garros, în 2020, Iga n-a pierdut mai mult de 5 ghemuri în meciurile jucate cu trofeul pe masă.

Iga Swiatek has now won 18 consecutive sets in finals, has not lost more than 5 games in her last 9 finals.

2022 RG: 61 63

2022 Rome: 62 62

2022 Stuttgart: 62 62

2022 Miami: 64 60

2022 IW: 64 61

2022 Doha: 62 60

2021 Rome: 60 60

2021 Adelaide: 62 62

2020 RG: 64 61