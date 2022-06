Iga Swiatek a egalat-o pe Serena Williams. Recordul pe care îl țintește poloneza în finala de la Roland-Garros

Poloneza Iga Swiatek a reuşit joi a 34-a victorie consecutivă şi s-a calificat în finală la Roland Garros, al doilea grand slam al anului.

Liderul mondial s-a impus în meciul cu rusoaica Daria Kasatkina, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 20, scor 6-2, 6-1, după 64 de minute de joc.

Ajungând la 34 de victorii la rând în circuitul WTA, începând cu luna februarie, Iga Swiatek a egalat-o la acest capitol pe Serena Williams în topul jucătoarelor cu cele mai multe succese consecutive din anul 2000 încoace.

Dacă va mai câștiga un meci, mai exact finala de sâmbătă cu Cori Gauff, Iga Swiatek o va egala pe sora Serenei, Venus, cea care se află pe primul loc în această ierarhie, cu 35 de victorii una după alta.

