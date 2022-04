Iga Swiatek e imposibil de învins. Lidera mondială are 22 de victorii la rând și va juca a patra finală WTA consecutivă

Tenismena poloneză Iga Swiatek (20 de ani), lidera mondială în circuitul WTA, s-a calificat sâmbătă în a patra sa finală consecutivă, obținând în același timp a 22-a victorie la rând.

În semifinale la Stuttgart, Iga Swiatek a depășit-o în trei seturi dramatice, 6-7, 6-4, 7-5, pe rusoaica Liudmila Samsonova (31 WTA).

Este a 22-a victorie consecutivă pentru Swiatek, care se poate impune în al patrulea turneu la rând, după succesele obținute la Doha, Indian Wells și Miami.

Duminică, în finala de la Stuttgart, Iga Swiatek o va întâlni pe Aryna Sabalenka din Belarus, locul 4 WTA.

