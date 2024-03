Iga Swiatek, distrugătoare și în finală. Cum s-a încheiat turneul de la Indian Wells

Iga Swiatek, numărul 1 mondial, a câştigat pentru a doua oară turneul BNP Paribas Open, de la Indian Wells.

Duminică, Swiatek a învins-o în finală pe Maria Sakkari, scor 6-4, 6-0.

Cele două sportive au fost adversare şi în finala din 2022, când scorul a fost 6-4, 6-1 pentru poloneză.

Sakkari şi Swiatek au fost a treia pereche de jucătoare care se întâlnesc în mai multe finale la Indian Wells, după Martina Hingis şi Lindsay Davenport (1998, 2000) şi Kim Clijsters şi Lindsay Davenport (2003, 05).

Swiatek are acum opt titluri WTA 1000 în carieră şi 19 titluri Hologic WTA Tour în total. Ea a câştigat cel puţin două titluri în fiecare din ultimele patru sezoane.

Swiatek d. Maria Sakkari 6-4 6-0

Another day, another title for Iga without dropping a set.

11 consecutive sets.

She did not drop more than 4 games in any set she played all tournament.

✅19th career title

✅8th WTA 1000 title

✅2nd Indian Wells title

Brutal.

