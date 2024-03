Iga Swiatek, revenire fantastică la Indian Wells. Revanșa luată de lidera mondială

Poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, s-a calificat, duminică, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.258.080 de dolari.

Swiatek, campioana din 2022, a învins-o în turul al treilea pe cehoaica Linda Noskova, cu 6-4, 6-0. Noskova, care a reuşit să se impună în meciul direct din turul al treilea la Australian Open, la începutul anului, a condus cu 4-2 și 40-15 în primul set în California, dar Swiatek a revenit, reuşind să câştige zece ghemuri la rând şi meciul.

În optimi la Indian Wells, Swiatek o va înfrunta pe kazaha Iulia Putinţeva (79 WTA).

Swiatek d. Linda Noskova 6-4 6-0

Iga came back from 2-4, 15-40 in the 1st set.

She went on to win the next 10 games.

✅Won 27 of last 29 matches

✅4th Indian Wells R4

No one does revenge like the world #1.

