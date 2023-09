Demolatoarea Iga Swiatek, fără milă la US Open în fața celei mai bune prietene. Ce a făcut poloneza

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, liderul mondial şi campioana en titre, s-a calificat optimile de finală la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe slovena Kaja Juvan cu 6-0, 6-1, vineri la Flushing Meadows, informează AFP.

Swiatek s-a impus în doar 49 de minute în faţa prietenei sale cele mai bune din circuit, locul 145 mondial şi intrată pe taboul principal după ce a trecut de calificări.

Kaja Juvan a sărbătorit cu pumnul în aer și a fost extrem de fericită când a reușit singurul ei joc.

În drumul său către al cincilea titlu de Mare Şlem, poloneza va fi opusă în optimile de finală letonei Jelena Ostapenko (21 WTA), care a eliminat-o pe americanca Bernarda Pera (73 WTA), cu 4-6, 6-3, 6-3.

În optimi s-a calificat şi americanca Coco Gauff, a şasea jucătoare a lumii, care vizează la 19 ani primul său trofeu de Mare Şlem în ţara sa. Ea s-a impus în faţa belgienei Elise Mertens (32 WTA), cu 3-6, 6-3, 6-0.

Finalista de la Roland Garros în 2022 o va întâlni pentru un loc în sferturi pe daneza Caroline Wozniacki (33 ani), care a jucat două finale la US Open (2009 şi 2014) şi a câştigat Openul Australiei în 2018. Însă ea a făcut o pauză în tenis în 2020 pentru a aduce pe lume doi copii, revenind în circuitul profesionist în august la Montreal. Wozniacki a eliminat-o în turul al treilea pe americanca Jennifer Brady, cu 4-6, 6-3, 6-1.

La rândul ei, Gauff a câştigat două titluri în luna august, la Washington şi Cincinnati.

Rezultate din turul 3 (simplu feminin):

Iga Swiatek (Polonia/Nr.1) - Kaja Juvan (Slovenia) 6-0, 6-1

Jelena Ostapenko (Letonia/Nr.20) - Bernarda Pera (SUA) 4-6, 6-3, 6-3

Caroline Wozniacki (Danemarca) - Jennifer Brady (SUA) 4-6, 6-3, 6-1

Coco Gauff (SUA/Nr.6) - Elise Mertens (Belgia/Nr.32) 3-6, 6-3, 6-0

Sorana Cîrstea (România/N.30) - Elena Rîbakina (Kazahstan/N.4) 6-3, 6-7 (6/8), 6-4

Belinda Bencic (Elveţia/Nr.15) - Zhu Lin (China) 7-6 (7/1), 2-6, 6-3

Karolina Muchova (Cehia/Nr.10) - Taylor Townsend (SUA) 7-6 (7/0), 6-3

Wang Xinyu (China) - Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia) 4-6, 6-3, 6-2

