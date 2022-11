Un prădător sexual în fruntea federației de tenis! "În spatele ușilor închise, am fost abuzată"

Mărturii cutremurătoare ies la iveală din partea sportivelor care au fost abuzate sexual de antrenorul lor, actualul președinte al federației.

Scandal la nivel înalt în Polonia, unde președintele federației de tenis, Mirosław Skrzypczyński (59 de ani), este pus cu spatele la zid.

O investigație a publicației Onet a scos la iveală faptul că la începutul anilor 90, când Mirosław Skrzypczyński era antrenor, acesta își abuza sexual elevele.

"Minciuni! Dați-mi nume!", a răspuns el în fața acuzațiilor.

Și mărturiile au început să apară. Katarzyna Kotula, membru al parlamentului polonez la momentul actual, a ieșit în față. "Dacă Mirosław Skrzypczyński vrea nume, foarte bine, nu mi-e teamă să vorbesc: numele meu este Katarzyna Kotula și cu ani în urmă, în copilărie, am fost rănită de el. Găsea pretexte să ne atingă, să ne pipăie. Apoi, pe când aveam 13 ani, m-a chemat în birou. M-a atins în locurile intime. S-a întâmplat de cel puțin 12 ori în decursul a trei ani", a mărturisit Kotula.

O fostă ospătăriță a întărit acuzațiile: "Îmi spunea că ar vrea să bea lapte din sânii mei. Apoi, m-a întrebat dacă nu vreau ouă la micul dejun, ducându-și mâna în dreptul organelor genitale".

Liderul mondial Iga Swiatek nu a rămas fără reacție. "Ca lider al tenisului feminin nu pot să rămân tăcută în fața unor astfel de probleme. Sunt împotriva violenței, articolele despre președintele federației trebuie luate în serios, iar autoritățile trebuie să determine ce s-a întâmplat".

Udzieliłam tego wywiadu, żeby przerwać zmowę milczenia i dać siłę wszystkim ofiarom do mówienia głośno o tym, co je spotkało. Dziękuję @SchwertnerPL i @JHarlukowicz za wsparcie, empatię i bezpieczną przestrzeń do tak trudnej rozmowy. https://t.co/t2JjdUvRzW

I feel that as a current leader of women's tennis I can’t be silent about particular matters: pic.twitter.com/cfyHa3Lbeg