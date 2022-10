Surpriză mare la Ostrava: Iga Swiatek, bătută de Krejcikova! Sportiva din Cehia e așteptată la Cluj

Barbora Krejcikova a pierdut primul set în fața liderului mondial Iga Swiatek, dar nu s-a dat bătută și și-a apărat titlul la Ostrava.

Nu se întâmplă în fiecare zi ca Iga Swiatek să piardă o finală (avea 21 de finale câștigate la rând). Iată însă că poloneza s-a înclinat în ultimul act al turneului WTA 250 de la Ostrava.

Barbora Krejcikova s-a impus după o încleștare dură, scor 5-7, 7-6, 6-3, după trei ore și 16 minute. Este cincilea titlu al carierei pentru Krejcikova.

Sportiva din Cehia, clasată pe locul 23 WTA, e așteptată de mâine la Cluj-Napoca, fiind favorita numărul unu la Transylvania Open.

Organizatorii de la Cluj speră că Barbora nu este epuizată după finala cu Swiatek și va sosi în România.

Doing what nobody has been able to do for a long, long time 👏

🇨🇿 @BKrejcikova defeats Swiatek in a final after 3h16m to clinch her fifth career WTA singles title!!!#OstravaOpen pic.twitter.com/ljCYStnI25