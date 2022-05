Iga și restul lumii: cât de mare e avantajul polonezei în fruntea WTA și unde se află româncele

Campioană la Roma, Iga Swiatek și-a continuat seria de invincibilitate, extinzând la 28 numărul partidelor consecutive câștigate.

Iga Swiatek a cucerit cinci titluri în acest an, Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart și Roma și merge ca mare favorită la Roland Garros (22 mai - 5 iunie).

Rezultatele senzaționale obținute i-au betonat prima poziție WTA. Are 7011 puncte, cu 2150 mai multe față de locul doi, ocupat de Barbora Krejcikova.

Paula Badosa, Maria Sakkari și Anett Kontaveit completează Top 5.

Simona Halep a urcat două poziții, de pe locul 21 pe 19. Sorana Cîrstea este pe 27, Gabriela Ruse pe 52, irina Begu pe 62, Jaqueline Cristian pe 69, iar Ana Bogdan pe 91.

Just another day in the office for @iga_swiatek 🤙 pic.twitter.com/nMghCKIuMn

"I'm going to eat like three of them. So hopefully I'm going to be in a good shape in Paris...!"

Tiramisu time for Iga 🤌@iga_swiatek x @WTA_insider Part 🖐