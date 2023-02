Iga Swiatek a mai dat un 6-0, 6-1: finală de vis la Doha între primele două jucătoare ale lumii

Iga Swiatek a revenit la forma care a ajutat-o anul trecut să câștige 37 de meciuri la rând.

Poloneza a făcut un meci incredibil și în semifinalele turneului WTA 500 de la Doha, 6-0, 6-1 cu Veronika Kudermetova, din Rusia, locul 11 WTA, după 55 de minute de joc.

Fix același scor cu care Swiatek trecuse și de Danielle Collins în optimi (în sferturi ea a nu a jucat, întrucât Bencic s-a retras).

Swiatek o va întâlni în finală pe Jessica Pegula, locul 2 WTA. Pegula a învins-o pe Maria Sakkari, scor 6-2, 4-6, 6-1.

