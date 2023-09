Iga Swiatek nu se regăsește după ce a pierdut locul unu WTA: ce s-a întâmplat la Tokyo

Fostul lider WTA, poloneza Iga Swiatek, a suferit o înfrângere neașteptată la Toray Pan Pacific Open, turneu de categorie WTA 500 care se dispută la Tokyo.

După patru meciuri la rând pierdute la scor, rusoaica Veronika Kudermetova a reușit să o învingă pentru prima dată pe poloneza Iga Swiate.

Ea a câștigat în trei seturi meciul din sferturile turneului de la Tokyo, scor 6-2, 2-6, 6-4.

Kudermetova (Locul 19 WTA) o va întâlni în semifinale pe compatrioata ei Anastasia Pavlyuchenkova (86 WTA).

În cealaltă semifinală, americanca Jessica Pegula va juca împotriva învingătoarei din meciul Caroline Garcia - Maria Sakkari.

Veronika Kudermetova after beating Iga Swiatek for the first time after 4 consecutive losses:

“I tried to just believe I can beat her. Today it happened. I’m really happy I managed to win one match.” pic.twitter.com/RZtU0YYxdo