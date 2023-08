Iga Swiatek a întâlnit-o pe campioana de la Wimbledon: cum s-a terminat meciul de la Cincinnati

Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, s-a impus vineri în două seturi în faţa cehoaicei Marketa Vondrousova, 7-6 (7/3), 6-1, şi s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari.

Swiatek, campioană în acest an la Doha, Stuttgart, Roland Garros şi Varşovia, a avut nevoie de o oră şi 31 de minute pentru a trece de Vondrousova, locul 10 mondial, laureata din acest an de la Wimbledon, notează EFE. Jucătoarea poloneză a obţinut 53 de victorii în acest an şi este pe prima poziţie a ierarhiei internţionale din aprilie 2022. Ea a ajuns cel puţin în sferturi de finală la 12 din cele 13 turnee la care a participat în actualul sezon.

Swiatek va juca în semifinale cu învingătoarea dintre jucătoarea americană Coco Gauff, locul 7 WTA, şi italianca Jasmine Paolini, locul 43 WTA, venită din calificări.

