Cine se pune cu Iga Swiatek? Poloneza s-a calificat în finală la Indian Wells și a stabilit borne fantastice la 22 de ani

Liderul WTA Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA 1000 Indian Wells, după ce a surclasat-o pe Marta Kostyuk.

Iga Swiatek a învins-o pe Marta Kostyuk, scor 6-2, 6-1, într-o oră și cinci minute de joc, și s-a calificat în finala turneului Indian Wells din California (SUA). La 22 de ani, poloneza:

Iga Swiatek va juca în finala Indian Wells cu învingătoarea din meciul Maria Sakkari - Cori Gauff.

37 - Defeating Marta Kostyuk, Iga Swiatek (10/27) has now made the final in 37% of WTA-1000 main draws entered, surpassing Serena Williams (36.7%) for the highest rate since the format's start in 2009. Leader.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @iga_swiatek @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/IB3D1v1WeL