Iga Swiatek, necruțătoare la ea acasă. Ce s-a întâmplat în finala WTA Varșovia

Poloneza Iga Swiatek, lidera clasamentului WTA, a câștigat pentru prima dată turneul de la Varșovia, din țara natală.

Iga Swiatek a fost necruțătoare duminică în finala contra germancei Laura Siegemund (153 WTA), pe care a învins-o cu un categoric 6-0, 6-1, după o oră și nouă minute de joc.

Swiatek a fost nevoită să joace duminică și ultima parte a semifinalei cu Yanina Wickmayer, 6-1, 7-6, meciul fiind întrerupt sâmbătă la 5-5 în setul doi.

Home is where the HEART is ❤️

World No.1 @iga_swiatek secures her fourth title of the season and her first on home soil! #BNPParibasWarsawOpen pic.twitter.com/TziSIkrh79