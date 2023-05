Iga Swiatek n-a avut milă de o ucraineancă la WTA Roma. Ce-a făcut adversara polonezei la final VIDEO

Poloneza Iga Swiatek, lidera clasamentului mondial, s-a calificat duminică fără probleme în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Roma.

Iga Swiatek a spulberat-o în turul trei pe ucraineanca Lesia Tsurenko (68 WTA), scor 6-2, 6-0, într-un meci care a durat o oră și 17 minute.

La final, supă strângerea de mână de la fileu, Tsurenko și-a dus mâna la piept, unde avea atașat steagul Ucranei, purtând o scurtă discuție cu Swiatek.

