Iga Swiatek nu iartă pe nimeni! O nouă victorie la pas, contra unei rivale din Top 10. Poloneza va juca finala

Lidera mondială din circuitul WTA, Iga Swiatek, s-a calificat vineri fără emoții în finala turneului de 1000 de puncte de la Dubai.

În prima semifinală, Iga Swiatek a depășit-o net pe americanca Cori Gauff (locul 6 mondial), scor 6-4, 6-2, după o oră și jumătate de joc.

Pentru al doilea trofeu consecutiv, după cel de la Doha, Swiatev ava evolua în marea finală cu învingătoarea din meciul Jessica Pegula - Barbora Krejcikova.

No.1 seed @iga_swiatek moves past Gauff 6-4, 6-2 to reach her first final at the @DDFTennis!