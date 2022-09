Iga Swiatek și restul lumii! Poloneza, avans uriaș în clasamentul WTA după victoria de la US Open

Iga Swiatek s-a impus în finala de la US Open și domină categoric lumea tenisului feminin.

Liderul WTA, poloneza Iga Swiatek, a câştigat, sâmbătă, turneul US Open, al treilea săuu trofeu de Grand Slam.

Swiatek a învins-o în finală pe sportiva tunisiană Ons Jabeur, numărul 5 mondial, scor 6-2, 7-6 (5), într-o oră şi 50 de minute.

Sportiva câştigătoare este prima poloneză campioană la US Open, la simplu. Iga Swiatek mai are în palmares două trofee de Grand Slam, obţinute la Roland Garros, în 2020 şi 2022. De asemenea, pentru ea este al şaptelea trofeu din acest sezon, după Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma şi Roland-Garros.

Swiatek ocupă locul unu WTA cu un avans fenomenal. Începând de luni, ea va avea 10.365 de puncte, aproape dublă față de Ons Jabeur. Sportiva din Tunisia va urca pe locul doi, cu 5.090 de puncte.

