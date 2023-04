Iga Swiatek, liderul WTA, s-a calificat în finala turneului de la Stuttgart, unde va juca împotriva bielorusei Aryna Sabalenka.

Iga Swiatek și Ons Jabeur s-au întâlnit în cea de-a doua semifinală a turneului WTA 500 de la Stuttgart.

Poloneza conducea cu 3-0, moment în care tunisiana s-a retras din cauza unei accidentări. Iga a mers să o consoleze și i-a transmis că o așteaptă în finala Roland Garros.

Mâine, în finala turneului de la Stuttgart, vom avea o confruntare între primele două jucătoare ale lumii, Iga Swiatek versus Aryna Sabalenka.

Bielorusa a spulberat-o pe Popatova în prima semifinală.

