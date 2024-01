Cu Iga Swiatek demolatoare, Polonia e la un pas de finală la United Cup

Polonia este prima echipă calificată în semifinalele competiţiei de tenis pe formaţii mixte United Cup, după ce a dispus de China cu 2-0 în sferturile de finală, miercuri, la Perth, în Australia.

Hubert Hurkacz şi Iga Swiatek au adus cele două puncte ale victoriei, în urma meciurilor de simplu.

Hurkacz s-a impus la masculin cu 6-3, 6-4 în faţa lui Zhizhen Zhang, iar Swiatek a dispus de Qinwen Zheng cu 6-2, 6-3, liderul mondial feminin bifând astfel a treia sa victorie consecutivă la simplu în această competiţie pregătitoare pentru Australian Open.

Polonia va disputa semifinala la Sydney, adversara sa din penultimul act urmând să fie Franţa sau Norvegia.

Swiatek d. Qinwen Zheng 6-2 6-3 at United Cup

Iga is on her longest win streak since her 37 match win streak in 2022.

✅14 match win streak

✅Won 28 of last 29 sets played

Starting 2024 the same way she ended 2023.

Red hot.

🇵🇱❤️ pic.twitter.com/EN0FTm3p17