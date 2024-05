Iga Swiatek i-a certat pe fani la Roland-Garros, după ce a întors miraculos scorul cu Osaka VIDEO

Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial în tenisul feminin şi triplă campioană la Paris, învingătoare în faţa japonezei Naomi Osaka în turul secund la Roland Garros, după un meci spectaculos, a afirmat la finalul partidei că nu credea că mai poate câştiga după ce a fost condusă cu 5-2 în setul decisiv, relatează AFP.

"Sincer, nu credeam că pot câştiga, dar asta nu schimbă cu nimic faptul că am încercat să joc cât mai bine. Am reuşit să mă concentrez pe final de meci. În primul şi al doilea set, am simţit că nu sunt în cea mai bună concentrare a mea. Dar am ştiut să schimb acest lucru atunci când m-am aflat sub presiune, poate că asta a şi făcut diferenţa", a spus liderul mondial.

"A fost un meci cu adevărat intens şi de înalt nivel. Am fost în dificultate în setul trei, dar sunt mulţumită că nu am cedat", a adăugat poloneza.

"Chiar dacă ea (Osaka) spune că nu joacă cel mai bun tenis al său pe zgură, loviturile sale sunt foarte puternice. Ea a jucat de o manieră incredibilă", a conchis Swiatek.

Poloneza Iga Swiatek, liderul tenisului feminin mondial, s-a calificat, miercuri, în runda a treia a turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o cu mari emoţii pe japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu 7-6 (7-1), 1-6, 7-5.

La finalul partidei, Swiatek a avut un discurs dur la adresa spectatorilor, implorându-i să nu mai facă gălăgie în timpul disputării punctelor.

Iga Świątek appeals to the French crowd, asking them to respect players focus by not making noise during the rallies.

