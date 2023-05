Poloneza Iga Swiatek, numărul unu WTA, a trecut rapid peste eșecul din finala cu Aryna Sabalenka de la Madrid.

Iga Swiatek a făcut un meci perfect în turul doi la Roma și a învins-o pe Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-0, 6-0.

Este al treilea meci al carierei în care Swiatek nu cedează nici măcar un joc. Ea mai reușise un 6-0, 6-0 tot la Roma.

Iga va juca în turul al treilea cu Lesia Tsurenko sau Bernarda Pera.

2 - The third such score of her career, Iga Swiatek has registered a second 6-0 6-0 score at the Italian Open. Only one other female player has multiple 6-0 6-0 scores at the event in the entire Open Era - Chris Evert (x2). Historic.#IBI23 | @InteBNLdItalia @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/losChrRZHm