Lidera mondială din tenisul feminin, Iga Swiatek, e la un pas de cifra 100 în ceea ce privește numărul de săptămâni petrecute pe locul 1 WTA.

Astfel, conform clasamentului publicat luni, în frunte se află în continuare poloneza Iga Swiatek, cu 10.835 de puncte, urmată de belarusa Arina Sabalenka, cu 8.045 de puncte, iar pe trei se află Coco Gauff (SUA), cu 7.205 puncte.

Aceasta e cea de-a 99-a săptămână cu Iga Swiatek la conducere, ea urcând pe locul 9 all-time, mai precis din 1975 încoace, de la introducerea actualului sistem.

Pe poziția a 12-a în acest top se află Simona Halep, revenită în tenis după scandalul de dopaj, românca având 64 de săptămâni ca lideră mondială, după cum se poate vedea mai jos.

99 - This is the 99th week as World No. 1 for Iga Swiatek, surpassing Lindsay Davenport at the ninth place for the most weeks as #1 since WTA Rankings were published in 1975. Countdown.@WTA @WTA_insider pic.twitter.com/hZnz6Cr3q2