Ce rivală din circuit a speriat-o pe Iga Swiatek de Halloween VIDEO

Iga Swiatek dădea un interviu înaintea Turneului Campioanelor de la Fort Worth, Texas.

Interviul a fost întrerupt de apariția unui invitat- surpriză, tunisianca Ons Jabeur, deghizată într-o costumație înfricoșătoare de Halloween. Iar Swiatek chiar a tras o sperietură pe cinste.

Liderul WTA, poloneza Iga Swiatek, a fost repartizată în grupă cu rusoaica Daria Kasatkina, sportiva franceză Caroline Garcia şi jucătoarea americană Coco Gauff, la Turneul Campioanelor din Texas.

Ele vor evolua în grupa Tracy Austin.

În grupa Nancy Richey au fost repartizate tunisianca Ons Jabeur, americanca Jessica Pegula, grecoaica Maria Sakkari şi belarusa Arina Sabalenka.

I got so scared😵...you will probably see at some point on the video but for now...guess who is behind the mask👻💀 pic.twitter.com/BrcVD0DbjN